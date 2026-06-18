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«Не рискуйте»: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Сегодня, 18 июня 2026 года, пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к своим пассажирам с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Речь о передаче чужих вещей и багажа.

«В аэропорту безопасность — это ответственность каждого пассажира. Даже на первый взгляд безобидная просьба может привести к серьезным последствиям. Передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности. Не рискуйте — ни собой, ни окружающими».Пресс-служба АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Вместе с тем пассажиров призвали уважать установленные правила и соблюдать нормы безопасности.

«Любые нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке».Пресс-служба АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

10 июня 2026 года пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных ложных тревогах.

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