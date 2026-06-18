«Не рискуйте»: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Речь о передаче чужих вещей и багажа.
«В аэропорту безопасность — это ответственность каждого пассажира. Даже на первый взгляд безобидная просьба может привести к серьезным последствиям. Передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности. Не рискуйте — ни собой, ни окружающими».Пресс-служба АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».
Вместе с тем пассажиров призвали уважать установленные правила и соблюдать нормы безопасности.
«Любые нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке».Пресс-служба АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».
10 июня 2026 года пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных ложных тревогах.