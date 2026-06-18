«Не рискуйте»: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

«В аэропорту безопасность — это ответственность каждого пассажира. Даже на первый взгляд безобидная просьба может привести к серьезным последствиям. Передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности. Не рискуйте — ни собой, ни окружающими».Пресс-служба АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».