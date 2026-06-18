Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угольные компании Ростовской области снизили добычу до 1 млн тонн

Угольные компании Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года добыли около 1 млн тонн угля, что на 11,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года, пишет РБК Ростов на данные министерства промышленности и энергетики региона.

Источник: Коммерсантъ

Угольные компании Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года добыли около 1 млн тонн угля, что на 11,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года, пишет РБК Ростов на данные министерства промышленности и энергетики региона.

Снижение объемов связано с проведением ремонтных работ на шахте «Объединенная шахта Дальняя» АО «Донской антрацит». В результате этих работ угледобывающие предприятия региона не смогли достичь прошлогодних показателей.

Ростовская область составляет примерно 1% от общего объема угольной добычи в России за последние пять лет. На фоне сложной рыночной ситуации, когда цены на уголь продолжают падать, а ставки по кредитам растут, угледобывающие компании региона испытывают серьезные финансовые трудности. Глава региона Юрий Слюсарь в прошлом году поднимал вопрос о необходимости дополнительных мер поддержки для угольщиков, которые сталкиваются с увеличением расходов на логистику и страхование.

В ответ на эту ситуацию федеральные власти внедрили ряд мер поддержки, включая отсрочки по налогам, адресные субсидии и помощь в реструктуризации кредитных задолженностей. Однако даже с этими мерами угольные компании продолжают испытывать давление со стороны рынка.

На территории Ростовской области функционирует пять угледобывающих шахт, среди которых «Садкинская», «Обуховская», «Объединенная шахта Дальняя» и «Шерловская-Наклонная». Ожидается, что к 2030 году основной центр добычи сместится на Сулино-Садкинское месторождение, где планируется увеличить объемы добычи до 7 млн тонн в год. В настоящее время «Южная угольная компания» активно занимается строительством новой шахты с проектной мощностью 3 млн тонн в год. Также в разработке находятся проекты строительства шахт «Садкинская — Северная» и «Обуховская № 1» в Красносулинском районе.

За весь 2025 год объем добычи угля в регионе снизился на 11,2% по сравнению с предыдущим годом, что также отражает общие тенденции в угольной отрасли России. Учитывая текущие экономические реалии, эксперты прогнозируют дальнейшие сложности для угледобывающих компаний, если не будут найдены эффективные решения для стабилизации ситуации на рынке.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше