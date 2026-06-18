Угольные компании Ростовской области снизили добычу до 1 млн тонн

На территории Ростовской области функционирует пять угледобывающих шахт, среди которых «Садкинская», «Обуховская», «Объединенная шахта Дальняя» и «Шерловская-Наклонная». Ожидается, что к 2030 году основной центр добычи сместится на Сулино-Садкинское месторождение, где планируется увеличить объемы добычи до 7 млн тонн в год. В настоящее время «Южная угольная компания» активно занимается строительством новой шахты с проектной мощностью 3 млн тонн в год. Также в разработке находятся проекты строительства шахт «Садкинская — Северная» и «Обуховская № 1» в Красносулинском районе.