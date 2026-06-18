Мясо впитает металл и токсины: В Роскачестве перечислили опасную посуду для маринования шашлыка

В то же время не самым лучшим выбором для маринования будет алюминиевая и медная посуда, а также эмалированные миски с повреждённым покрытием, так как алюминий под действием кислот разрушается, и оксидная плёнка переходит в маринад, что может придать мясу неприятный металлический привкус. Медь тоже окисляется, ускоряя потерю витамина С и изменяя структуру белка.