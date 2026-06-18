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Туристы приняли детеныша соболя за «потеряшку» и едва не забрали из нацпарка в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» в начале июня туристы обнаружили детеныша соболя и попытались унести его с территории, посчитав, что животному нужна помощь. Ситуацию удалось остановить госинспектору — он вернул зверька в природную среду.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» в начале июня туристы обнаружили детеныша соболя и попытались унести его с территории, посчитав, что животному нужна помощь. Ситуацию удалось остановить госинспектору — он вернул зверька в природную среду.

В нацпарке отмечают, что подобные «спасательные» инициативы со стороны посетителей могут нанести животным серьезный вред. Даже краткий контакт с человеком снижает шансы дикой особи на выживание, особенно если речь идет о детенышах.

Специалисты подчеркивают, что популяция соболя на «Столбах» сегодня стабильна. Животных регулярно фиксируют в разных районах парка, в том числе в Центральных Столбах, Нарыме и Такмаковском районе.

По данным нацпарка, соболь — осторожный, но хорошо адаптированный к природной среде хищник. Вмешательство человека в его жизнь недопустимо: детеныши находятся под постоянной опекой матери и не требуют «спасения».

Посетителям напоминают: при встрече с дикими животными нельзя приближаться к ним, трогать или пытаться забирать. Лучшее решение — наблюдать со стороны и не вмешиваться в естественные процессы.

В нацпарке также подчеркивают, что изъятие диких животных из природы может быть квалифицировано как нарушение природоохранного режима и повлечь ответственность.

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