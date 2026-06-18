Реновация, ГОК, аэропорт: Михаил Котюков посетил Норильск с рабочим визитом

Губернатор края Михаил Котюков посетил с рабочим визитом северную столицу региона. В поездке также приняли участие заместители председателя Совета федерации Николай Журавлев и Инна Святенко. В начале рабочего визита они проверил ход исполнения комплексного плана социально-экономического развития Норильска. В рамках программы реновации в эксплуатацию сдано 8 домов, еще 3 возводятся. Работа с жилфондом идет постоянно: помимо строительства новых, в порядок приводят и существующие дома. Норильск — опорный город края и всей страны. Программа реновации имеет стратегическое значение для всей Арктической зоны России. Неслучайно план зарождался при участии Совета федерации и правительства России. Это стимул для привлечения новых кадров, роста инвестиций и повышения качества жизни. Наш северный город сегодня — первопроходец: здесь отрабатываются новые технологии эксплуатации объектов, которые в будущем будут использовать во всех арктических городах, — подчеркнул Михаил Котюков. В рамках плана продолжается благоустройство дворов и общественных пространств, ремонтируются социальные учреждения и коммунальная инфраструктура, укрепляется грунт под зданиями. Также в ходе рабочей поездки Михаил Котюков оценил ход строительства горно-обогатительного комплекса на базе месторождения меди, никеля и металлов платиновой группы. Площадка расположена в 15 километрах от Норильска. В завершение своей командировки в Норильск губернатор края проверил ход модернизации аэропорта северной столицы региона. С развитием производств и ростом инвестиционной активности в Арктике растет пассажиропоток. В 2025 году через аэропорт Норильска прошло почти 939 тысяч человек, объем грузовых перевозок составил более 18 тысяч тонн. На время ремонта пассажиров обслуживают временные терминалы из быстровозводимых конструкций. Их пропускная способность высокая: 186 пассажиров в час на вылет, 337 на прилет, 386 в зоне длительного ожидания. Работы не повлияют на регулярность рейсов и маршрутную сеть, а после завершения всех работ Норильск получит новый современный терминал.