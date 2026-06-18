JAGS: Пробиотики помогают уменьшить симптомы депрессии у пожилых людей

Прибиотики способствуют уменьшению симптомов депрессии и тревожности у пожилых людей. К такому выводу пришли индийские ученые, результаты их исследования опубликованы в JAGS.
Для эксперимента специалисты привлекли 58 человек старше 60 лет с умеренной депрессией. Половина участников ежедневно принимала с антидепрессантами пробиотики, а другая половина — плацебо.
Анализ показал, что у людей из первой группы симптомы депрессии и тревожности снижались сильнее. Кроме того, исследователи отметили изменения в составе кишечной микрофлоры и уровнях биомаркеров.
При этом существенных различий в общем качестве жизни между группами обнаружено не было, уточнили в журнале.
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