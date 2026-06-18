Женщина выпала из окна дома в красноярских Белых росах

В Красноярске вечером 17 июня в многоквартирном доме по улице Карамзина, 16 произошло ЧП — из окна выпала 50-летняя женщина.
Жители ЖК Белые росы сообщали, что все случилось во втором подъезде на седьмом этаже и от полученных травм женщина скончалась.
Однако в пресс-службе полиции Newslab уточнили, что она упала с высоты третьего этажа и выжила. Сейчас пострадавшая находится в коме.
Предварительно установлено, что происшествие не носит криминальный характер. Все обстоятельства предстоит установить следователям.
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