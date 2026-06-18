Иркутская область присоединилась к акции «Служу Отечеству»

Он поделился историей своего боевого пути, рассказал о пережитых испытаниях, а также о ценностях, которые помогают выжить на фронте и остаться человеком в мирной жизни, отмечает пресс-служба областного Правительства. Почти 30 лет он проработал мастером мебельного производства, а в 52 года, летом 2022-го, добровольцем ушел на спецоперацию. Служил заместителем командира взвода штурмового подразделения. За плечами ветерана — бои за Покровское, освобождение Соледара и Артемовска, где во время штурма он получил тяжелое ранение. Реабилитацию проходил в медучреждениях Луганской Народной Республики, Ростовской области и в Подмосковье. За воинские заслуги он награжден орденом Мужества, медалью «За Отвагу» и имеет награды Донецкой Народной Республики. Сегодня он возглавляет ветеранскую организацию, координирует помощь семьям участников СВО, организует сбор гуманитарных грузов и активно участвует в патриотических мероприятиях. Встреча прошла в формате живого диалога. Школьники услышали от ветерана то, что редко встретишь в учебниках, например, как бойцы придумывают свои позывные.