Иркутская область присоединилась к акции «Служу Отечеству»

Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».В Иркутске в день старта акции состоялась встреча с учениками, отдыхающими в лагере дневного пребывания школы № 73. Перед ребятами выступил ветеран боевых действий, руководитель областной Ассоциации ветеранов СВО, локальных войн и военных конфликтов Евгений Соколов.
Он поделился историей своего боевого пути, рассказал о пережитых испытаниях, а также о ценностях, которые помогают выжить на фронте и остаться человеком в мирной жизни, отмечает пресс-служба областного Правительства. Почти 30 лет он проработал мастером мебельного производства, а в 52 года, летом 2022-го, добровольцем ушел на спецоперацию. Служил заместителем командира взвода штурмового подразделения. За плечами ветерана — бои за Покровское, освобождение Соледара и Артемовска, где во время штурма он получил тяжелое ранение. Реабилитацию проходил в медучреждениях Луганской Народной Республики, Ростовской области и в Подмосковье. За воинские заслуги он награжден орденом Мужества, медалью «За Отвагу» и имеет награды Донецкой Народной Республики. Сегодня он возглавляет ветеранскую организацию, координирует помощь семьям участников СВО, организует сбор гуманитарных грузов и активно участвует в патриотических мероприятиях. Встреча прошла в формате живого диалога. Школьники услышали от ветерана то, что редко встретишь в учебниках, например, как бойцы придумывают свои позывные.
В зоне спецоперации Евгений Соколов известен под позывным Танхой. Это название поселка на берегу Байкала. Так ветеран хотел подчеркнуть связь с родной землей. Он рассказал, что ушел добровольцем летом 2022 года по зову совести, ради страны и ради своих детей, которых у него трое. «Возвращение к мирной жизни после войны дается непросто, я знаю это не понаслышке. Сейчас мой долг — помогать тем, кто возвращается с тяжелыми ранениями и сталкивается с трудностями адаптации», — пояснил Евгений Соколов. Также в рамках акции состоялась встреча на базе Усольского кадетского корпуса имени Востротина с участниками регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Перед слушателями выступил координатор по экспертно-проектной работе Регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”, участник регионально программы “Герои Приангарья” Алексей Лола. Партнером встречи стал Общероссийский народный фронт.
Живые диалоги с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых — День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники. «Акция “Служу Отечеству” дает уникальную возможность услышать живые истории героев, которые проявили мужество и верность своему долгу. Убежден, что личный пример ветеранов и участников СВО — это мощный стимул для каждого. Через этот важный опыт мы стремимся не только развивать патриотизм, но и формировать осознанное отношение к служению своей стране, углубить понимание жителей нашей страны ценности дружбы, сплоченности и человечности», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Напомним, акция «Служу Отечеству» проводится Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».
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