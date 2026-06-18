Синоптики обещают возвращение тепла до +25 градусов в Беларуси 18 июня. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в республике прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков. Небольшие дожди пройдут местами по северо-восточной части. Ветер окажется западный, а по северо-востоку порывистый. Днем температура воздуха составит от +19 до +25 градусов.
В Минске также будет переменная облачность, без осадков. Ветер окажется западный умеренный. В утренние часы температура воздуха будет от +13 до +15. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Вечером прогнозируется от +16 до +18 градусов.