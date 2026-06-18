Три выпускницы Краснодара набрали по 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Стобалльницами стали Ольга Слюсаренко из гимназии № 25, Алена Щирикова из лицея № 90 и Дарья Покровская из школы «Новатор». Выпускницы сдали на максимальные баллы ЕГЭ по русскому языку и химии.
Всего ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 36 выпускников Краснодара. По итогам четырех предметов — история, литература, химия, русский язык — в Краснодаре насчитывается 109 стобалльников.
«Для сравнения: в прошлом году было 53 стобалльника по результатам этих экзаменов. Поздравляю нашу талантливую молодежь, их родителей и учителей! Так держать! Желаю удачи выпускникам на экзаменах сегодня и завтра при сдаче иностранных языков и информатики», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов.