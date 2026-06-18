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Нижегородский аэропорт ограничил прием и отправку самолетов 18 июня

Ночью в четверг в регионе объявили беспилотную опасность.

Источник: Живем в Нижнем

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде ограничил прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации 18 июня.

Подобные меры в воздушной гавани периодически объявляют из-за угрозы БПЛА. Напомним, сегодня утром жителям региона разослали СМС о беспилотной опасности.

По данным онлайн-табло нижегородского авиаузла, к 8:30 отменили один рейс — речь идет о самолете в Москву, который должен был вылететь в 09:40. Борт в Сочи, запланированный на 14:55, отправится в путь в 15:45.

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