Нижегородский аэропорт ограничил прием и отправку самолетов 18 июня

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде ограничил прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации 18 июня.
Подобные меры в воздушной гавани периодически объявляют из-за угрозы БПЛА. Напомним, сегодня утром жителям региона разослали СМС о беспилотной опасности.
По данным онлайн-табло нижегородского авиаузла, к 8:30 отменили один рейс — речь идет о самолете в Москву, который должен был вылететь в 09:40. Борт в Сочи, запланированный на 14:55, отправится в путь в 15:45.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше