О новой льготе к 1 сентября рассказали волгоградцам

— В этом году единоразовая федеральная выплата к 1 сентября для детей в возрасте от 6 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей не предусмотрена, — заявили эксперты Ассоциации юристов России. — Однако в стране по-прежнему действуют различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми-школьниками.