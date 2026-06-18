«Комфорт для спортсменов и болельщиков»: в поселке Таёжный отремонтируют местный стадион

«Мы давно мечтали обновить наш стадион. И очень рады, что благодаря гранту РУСАЛа мы совместными усилиями приведем этот объект в порядок: сделаем новые дорожки, установим современное освещение, трибуны поставим для зрителей, 3D ограждение. Главная наша цель — создать комфортные условия и для спортсменов, и для болельщиков, привлекать к занятиям спортом и активному образу жизни больше детей и нашей молодежи», — рассказал Сергей Муссобиров, руководитель территориального представительства Богучанского МО.