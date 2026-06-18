«Комфорт для спортсменов и болельщиков»: в поселке Таёжный отремонтируют местный стадион

Проект по обновлению открытого стадиона в пос. Таёжный в Богучанском округе стал одним из победителей грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». На выделенные компанией деньги планируется привести в порядок беговые дорожки, организовать современное освещение и установить трибуны.
Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» проводит благотворительный фонд «Центр социальных программ». Этот фонд был учрежден более 20 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска — для поддержки проектов активных граждан по развитию территорий, благоустройству и созданию новых общественных пространств.
В Богучанском округе с этим грантовым конкурсом хорошо знакомы. Благодаря ему в селе Карабула построили прошлым летом спортивную площадку «Галактика». А чуть ранее для парка «Мечта» в Таежном закупили новое музыкальное оборудование с нестационарной сценой и дополнительную рампу для скейт-площадки.
Теперь очередь «Арены спорта». Так называется проект, который будет реализован в Таежном в этом году. Несмотря на все экономические сложности и вызовы внешнего рынка, компания продолжает поддерживать социальные инвестиции, развивая и преображая территории ответственности.
На выделенный грант планируется обновить единственный в поселке открытый стадион. Сегодня он выглядит не лучшим образом. Асфальт дорожек раскрошился, а местами вовсе сошел на нет. Некоторые пролеты деревянного ограждения завалились, опоры сгнили. Между тем, стадион очень нужен — в поселке много молодежи, увлеченной спортом.
«Мы давно мечтали обновить наш стадион. И очень рады, что благодаря гранту РУСАЛа мы совместными усилиями приведем этот объект в порядок: сделаем новые дорожки, установим современное освещение, трибуны поставим для зрителей, 3D ограждение. Главная наша цель — создать комфортные условия и для спортсменов, и для болельщиков, привлекать к занятиям спортом и активному образу жизни больше детей и нашей молодежи», — рассказал Сергей Муссобиров, руководитель территориального представительства Богучанского МО.
На реализацию проекта выделено 5 млн рублей. Дополнительные средства на условиях софинансирования выделит местная администрация. Уже на следующей неделе этот вопрос рассмотрят на Богучанском окружном совете депутатов.