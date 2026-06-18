Бывший нижегородский вице-мэр Илья Штокман останется в СИЗО до декабря

Нижегородский районный суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста экс‑вице‑мэру Илье Штокману и его брату Михаилу. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Напомним, что братьев обвиняют во взяточничестве и посредничестве. По версии следствия, экс‑депутат Карим Ибрагимов в 2023—2024 годах перевёл 55 млн руб. на счета подконтрольных братьям фирм — бетонному заводу «Вектор» за 13 т гравия; сделку сочли прикрытием взятки за муниципальный контракт (его получила связанная с депутатом компания АГК). Деньги поступили траншами, чтобы растворить их в выручке завода.
Обвинение считает, что средства легализовали через покупку недвижимости по фиктивным займам: семья Штокман приобрела 10 земельных участков и квартиру. По данным Росфинмониторинга, в 2022—2025 годах «Вектор» заработал свыше 264 млн руб., в том числе за счёт этих средств. Прокуратура добилась обращения в доход государства имущества братьев и их родных на 328 млн руб., счета родственников арестованы.
Следствие полагает, что Илья Штокман после 2020 года формально передал долю в бизнесе брату за 821 тыс. руб., но продолжил им управлять; в 2022‑м он отправился на СВО, при этом к нему по‑прежнему обращались за поставками бетона.
Прокурор запросил продление ареста до 8 декабря 2026 года (срок истекает 24 июня), адвокаты настаивали на домашнем аресте. Илья Штокман заявил, что не против оставить прежнюю меру пресечения. По словам Штокмана, все его счета заблокированы, как и счета родных. Михаил Штокман поддержал брата, отметив, что его бизнес якобы «разрушен государством». Суд удовлетворил ходатайство прокурора.
Братьев этапируют в Нижний Новгород 27 июня. Судебное следствие начнётся в июле.
Ранее стало известно, что экс-вице-мэр Нижнего Штокмана признали виновным во взятке.