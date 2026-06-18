Российские выпускники 2026 года сдают ЕГЭ успешнее предшественников

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начался с итоговых испытаний по литературе, истории и химии. В целом по стране, по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, литературу написали более 36 тысяч человек. Около 18 тысяч выпускников получили результат в диапазоне от 61 до 100 баллов (это на 1,4 тысяч человек больше, чем в прошлом году). Средний тестовый балл вырос до 63,49 (в 2025 году он составлял 61,87).