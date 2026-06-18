Российские выпускники 2026 года сдают ЕГЭ успешнее предшественников

Увеличение числа высокобалльных результатов отмечают среди сдающих ЕГЭ в этом году. Кроме того, судя по результатам первых экзаменов, вырос и средний балл, а также сократилась доля участников, не преодолевших минимальные пороги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начался с итоговых испытаний по литературе, истории и химии. В целом по стране, по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, литературу написали более 36 тысяч человек. Около 18 тысяч выпускников получили результат в диапазоне от 61 до 100 баллов (это на 1,4 тысяч человек больше, чем в прошлом году). Средний тестовый балл вырос до 63,49 (в 2025 году он составлял 61,87).
— Участники экзамена продемонстрировали хорошее владение навыками анализа и интерпретации художественного теста, а также уверенно справились с написанием собственного текста-рассуждения на предложенную тему. Выпускники также демонстрируют хорошее знание литературного терминологического аппарата, — отметил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин.
ЕГЭ по истории сдавали около 81,5 тысячи человек. Средний тестовый балл вырос более чем на 2 пункта, а набравших от 61 до 100 баллов достигло 36,3 тысячи человек (в прошлом году было на 3,3 тысяч человек меньше).
— Участники экзамена хорошо выполнили задания по истории Великой Отечественной войны, а также на знание фактов Специальной военной операции. Наиболее трудными для участников ЕГЭ стали задания по современной истории нашей страны, истории культуры, а также истории зарубежных стран, — сообщил заместитель руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов.
Экзамен по химии сдавали 92,4 тысячи человек, что на 6,6 тысячи больше, чем в 2025 году. Более 45 тысяч участников получили результат в диапазоне от 61 до 100 баллов — прирост составил около 4,3 тысяч человек. Средний тестовый балл также немного повысился, а доля не преодолевших минимальный порог сократилась до 16,7%.
Также известны стали результаты и по русскому языку — этот экзамен считается самым массовым, так как является обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании. Сдавали этот предмет в основной день почти 662 тысячи участников.
Средний тестовый балл в этом случае вырос почти на три пункта. Около 376 тысяч участников получили результат от 61 балла и выше — на 56 тысяч больше, чем годом ранее.