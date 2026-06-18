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В Хабаровском крае мужчина убил соседа во время спора о пруде

Ссора из-за устройства водоёма во время застолья закончилась смертельным ударом ножа.

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства 49-летнего мужчины в селе Краснореченское, сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.

По версии следствия, 13 июня 2026 года подозреваемый пришёл в гости к соседям по участку. В ходе застолья между ним и одним из гостей возник бытовой конфликт, связанный с обустройством искусственного водоёма на территории.

Ссора быстро переросла в драку. В какой-то момент мужчина достал нож и нанёс один удар в область сердца потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По ходатайству следствия суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.