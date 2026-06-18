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Трех омичей, подозреваемых в крупных мошенничествах с госконтрактами, задержали на Чукотке

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями УМВД России по Чукотскому автономному округу задержали участников трех жителей города Омска. Как сообщила в среду, 17 июня 2026 года, официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники организованной группы подозреваются в серии мошенничеств, совершенных в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

"Предварительно установлено, что злоумышленники приобрели действующее предприятие, которое специализировалось на строительстве. В качестве подрядчика они участвовали в электронных аукционах для заключения госконтрактов и договоров на проведение строительно-монтажных работ. Заказы поступали из Чувашской Республики, Ставропольского края, Чукотского автономного округа, города Москвы, Московской, Калининградской, Тюменской и Новосибирской областей.

Снижая цену, аферисты побеждали в торгах, предлагая организовать возведение зданий, детских спортивных площадок, капитальный ремонт недвижимости, демонтаж аварийных зданий, реконструкцию систем электроснабжения. При этом выполнять договорные условия в полном объеме они не намеревались. К проведению некоторых работ привлекали субподрядчиков, которые выполняли незначительный объем обязательств", — говорится в официальном сообщении Ирины Волк.

По данным МВД России, общая сумма госконтрактов и договоров, заключенных фигурантами, превысила 128 миллионов рублей. При этом авансы в размере около 40 миллионов рублей, поступившие от заказчиков, были похищены.

Позиция фигурантов не представлена. Отмечается, что им предъявлены обвинения, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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