Трех омичей, подозреваемых в крупных мошенничествах с госконтрактами, задержали на Чукотке

"Предварительно установлено, что злоумышленники приобрели действующее предприятие, которое специализировалось на строительстве. В качестве подрядчика они участвовали в электронных аукционах для заключения госконтрактов и договоров на проведение строительно-монтажных работ. Заказы поступали из Чувашской Республики, Ставропольского края, Чукотского автономного округа, города Москвы, Московской, Калининградской, Тюменской и Новосибирской областей.
Снижая цену, аферисты побеждали в торгах, предлагая организовать возведение зданий, детских спортивных площадок, капитальный ремонт недвижимости, демонтаж аварийных зданий, реконструкцию систем электроснабжения. При этом выполнять договорные условия в полном объеме они не намеревались. К проведению некоторых работ привлекали субподрядчиков, которые выполняли незначительный объем обязательств", — говорится в официальном сообщении Ирины Волк.
По данным МВД России, общая сумма госконтрактов и договоров, заключенных фигурантами, превысила 128 миллионов рублей. При этом авансы в размере около 40 миллионов рублей, поступившие от заказчиков, были похищены.
Позиция фигурантов не представлена. Отмечается, что им предъявлены обвинения, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.