Трех омичей, подозреваемых в крупных мошенничествах с госконтрактами, задержали на Чукотке

"Предварительно установлено, что злоумышленники приобрели действующее предприятие, которое специализировалось на строительстве. В качестве подрядчика они участвовали в электронных аукционах для заключения госконтрактов и договоров на проведение строительно-монтажных работ. Заказы поступали из Чувашской Республики, Ставропольского края, Чукотского автономного округа, города Москвы, Московской, Калининградской, Тюменской и Новосибирской областей.