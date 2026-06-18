Патриотическая акция «Служу Отечеству» началась в Хабаровском крае

Артём Бельский выступил перед учениками гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова города Хабаровска. Он рассказал о своём добровольном уходе на СВО осенью 2022 года, обучении на тренера по спортивному метанию ножа после ранения и работе с участниками СВО в период реабилитации. Ветеран подчеркнул значимость школьных знаний для решения практических задач в полевых условиях — от ориентирования на местности до разведения огня.