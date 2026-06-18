Хичкок по-китайски, готика по-русски и уникальный советский роман: 9 книг, которые нужно прочитать летом

Россиянам представили книжную «обойму» из девяти произведений, обязательных к прочтению летом. Список, смешавший военную прозу, готику и азиатский саспенс, озвучил в беседе с Life.ru эксперт, директор по маркетингу издательства «Азбука» Дмитрий Яронов. По его словам, сезон отпусков создан для того, чтобы нырнуть в историю с головой.