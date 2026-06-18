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Силы ПВО за ночь уничтожили 555 украинских БПЛА над территорией России

В ночь на 18 июня силы ПВО сбили 555 вражеских БПЛА над 18 регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 июня перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями 18 регионов России, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня системы ПВО уничтожили 180 беспилотников, направлявшихся к Москве. Силы ПВО продолжают отражать налет. В настоящий момент на месте падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб. На ряде улиц юго-восточной части Москвы были введены временные ограничения движения. Также в аэропорту Шереметьево эвакуированы пассажиры. Известно, что один из беспилотников попал в многоквартирный дом, есть повреждения. Никто из жильцов дома не пострадал. Власти принимают меры для ликвидации последствий ударов. Ситуация находится под контролем.

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