В Красноярске 19 июня простятся с ученым Николаем Суриным

19 июня с 11:00 до 12:00 в зале торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии пройдет церемония прощания с доктором сельскохозяйственных наук и академиком Николаем Суриным. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко.