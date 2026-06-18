В Красноярске 19 июня простятся с ученым Николаем Суриным

19 июня с 11:00 до 12:00 в зале торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии пройдет церемония прощания с доктором сельскохозяйственных наук и академиком Николаем Суриным. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко.
Напомним, что почетный гражданин Красноярского края, доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии наук и Заслуженный деятель науки Николай Сурин скончался 16 июня. Ему было 89 лет.
Результат его многолетней исследовательской работы — создание 20 сортов ячменя и 350 научных трудов. В 2024 году ученый согласился рассказать «Комсомолке» свою удивительную историю.