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В Красноярске 19 июня простятся с ученым Николаем Суриным

Доктор сельскохозяйственных наук и академик Николай Сурин скончался в возрасте 89 лет.

Источник: Комсомольская правда

19 июня с 11:00 до 12:00 в зале торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии пройдет церемония прощания с доктором сельскохозяйственных наук и академиком Николаем Суриным. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко.

Напомним, что почетный гражданин Красноярского края, доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии наук и Заслуженный деятель науки Николай Сурин скончался 16 июня. Ему было 89 лет.

Результат его многолетней исследовательской работы — создание 20 сортов ячменя и 350 научных трудов. В 2024 году ученый согласился рассказать «Комсомолке» свою удивительную историю.