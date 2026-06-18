«Аэрофлот» призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт

«“Аэрофлот” продолжает обслуживание пассажиров, на чьи рейсы оказали влияние временные ограничения, вводившиеся в аэропортах Московского авиационного узла утром 18 июня. Просим пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорт: все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно. Возврат билетов, купленных у агента, возможен только по месту покупки», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что осуществляется информирование пассажиров о корректировке расписания рейсов по контактам, указанным в бронировании.
Так, онлайн-обмен и возврат доступны удалeнно, посещение аэропорта не требуется. При этом обменять билет независимо от места приобретения можно в чат-боте на сайте или в разделе «Управление бронированием». Возврат полностью неиспользованных билетов, приобретeнных на сайте и в контакт-центре, также доступен в чат-боте и на сайте в разделе «Управление бронированием». В иных случаях следует обратиться по месту приобретения.
Как уточняется, в базовом аэропорту Шереметьево службы авиакомпании работают в усиленном режиме, оказывая информационную и сервисную поддержку пассажирам: в кассах авиакомпании осуществляется переоформление пассажиров; по всем зонам аэропорта распределены информационные флаги и стенды с QR-кодами и ссылками на онлайн-ресурсы авиакомпании, где пассажиры могут самостоятельно получить подробную информацию о порядке действий в той или иной ситуации, а также принять решение о возврате или переоформлении билетов.
Кроме того, с пассажирами рейсов, направленных на запасные аэродромы, обеспечивается постоянное взаимодействие и работа на местах представительствами авиакомпании.