«Аэрофлот» призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт

Так, онлайн-обмен и возврат доступны удалeнно, посещение аэропорта не требуется. При этом обменять билет независимо от места приобретения можно в чат-боте на сайте или в разделе «Управление бронированием». Возврат полностью неиспользованных билетов, приобретeнных на сайте и в контакт-центре, также доступен в чат-боте и на сайте в разделе «Управление бронированием». В иных случаях следует обратиться по месту приобретения.