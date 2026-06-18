Волгоградцы беззащитны в виртуальном пространстве

Цифровизация — процесс неизбежный, и чем дальше, тем больше процессов в нашей жизни становятся электронными. При этом возрастают риски и опасности. Так, сейчас сами власти говорят о том, что бумажные документы подделать труднее, чем электронные. И пока наверху решают дилемму, как оцифровать все и вся и при этом обеспечить безопасность данных, обычные люди сталкиваются с неожиданными проблемами.
Штраф, которого не было.
Так, волгоградка Галина Г. вот уже полтора года не может разгадать загадку, которую ей загадало министерство цифрового развития.
«В начале декабря 2025 г. мне пришло уведомление от “Госуслуг” о штрафе ГАИ, — говорит Галина. — Я растерялась, так как машину, из-за которой оштрафовали, давно продала. Но на следующий день мне пришло новое электронное письмо — на этот раз … об оплате этого штрафа. Но я ничего не платила!».
Дальше волгоградка решила выяснить, не мошенники ли взломали ее аккаунт? Ответ из ГУ МВД по Волгоградской области, куда она обратилась, запутал её окончательно. Правоохранители проинформировали об отсутствии штрафов в отношении неё. Не было никакого штрафа вообще!
Поняв, что самой не разобраться, Галина обратилась к волгоградскому Уполномоченному по правам человека. В адрес министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, как оператора и разработчика портала «Госуслуги», из аппарата Уполномоченного ещё в январе 2026 г. направили обращение с просьбой провести проверку по инциденту со штрафом. Ответа от Минцифры до сих пор нет.
Ещё одну загадку от «Госуслуг» получила семья нашей читательницы из Волгограда Светланы Петровой.
«На днях супругу прислали уведомление от “Госуслуг”, что он прошёл диспансеризацию, — рассказала читательница. — Мы опешили — он её не проходил никогда! А с портала даже сообщили, что по итогам диспансеризации со здоровьем у него всё в порядке. Мы теперь гадаем: а если он действительно захочет пройти диспансеризацию в этом году? Получается, ему откажут?».
А вот инвалид Александр Николаевич К. из-за некорректной работы цифровых сервисов остался без положенных ему и крайне необходимых гигиенических средств.
Дело в том, что с недавнего времени правительство РФ установило новый порядок обеспечения инвалидов положенными техническими средствами реабилитации (ТСР), к которым относятся памперсы и одноразовые пелёнки. В частности, получатель должен оформить электронный сертификат, представляющий собой электронную запись в реестре, привязанную к карте платёжной системы «МИР» любого банка. При покупке средств реабилитации сумма направляется напрямую продавцу.
Александр Николаевич осенью 2025 г. такой сертификат оформил, только деньги на него никак не поступали. Позже выяснилось, что произошёл технический сбой, причём затянулся он на целых полтора месяца. Наконец, в декабре мужчина получил положенное.
Во второй раз ждать пришлось ещё месяц. Региональный Соцфонд подтвердил, что причиной неприятной для инвалида истории стала «техническая ошибка в программном обеспечении при оформлении электронного сертификата, выразившаяся в неправильном отражении срока его действия».
Проход закрыт.
Цифровому прогрессу не всегда рада даже молодёжь. Так, недавно в Волгоградском госуниверситете разгорелся скандал из-за ужесточения режима пропуска на территорию образовательного учреждения.
С 1 июля 2026 г. администрацией установлен порядок, по которому в университет не будут пускать ни по студенческим, ни по читательским билетам. По словам студентов, их заставляют завести карту определённого банка — это и будет единственно возможный пропуск в вуз.
Руководство университета утверждает, что внедрена современная кампусная система (такая формулировка подразумевает взаимосвязь всех элементов образовательного учреждения с использованием электронных систем контроля доступа, в которой кампусные карты совмещают функции пропуска, читательского билета и платёжного инструмента).
Получается, обычный студенческий билет больше не нужен. Вот только остаётся вопрос: при хакерской атаке на кампусную систему или банального сбоя в электроснабжении кто сможет проникнуть в вуз и как будет осуществляться образовательный процесс?
Комментарий.
Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев:
«В конце декабря 2025 г. Советом по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ руководству страны и обществу был представлен доклад на тему “Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве”. Процитирую всего несколько отрывков:
— «Цунами» мошеннических звонков достигло в 2025 г. беспрецедентной цифры в 20 млн. Оценка ущерба — 1 млрд руб. в день;
— «Лавинная» или «ковровая» форсированная агрессивная государственная и частная цифровизация ведётся без внимания к праву и защите ключевых конституционных прав и свобод граждан, без прогнозирования возможных социальных рисков, угрозы гражданскому и конституционному сознанию нашего общества;
— Современная цифровая среда настолько сложна, что никто не может контролировать её и обезопасить. Всегда найдутся «дыры» в цифровом пространстве;
— В России можно купить все данные на конкретного гражданина за несколько тысяч рублей. Специально проводимые эксперименты показывают, что за несколько часов можно купить набор фото и видео о своей поездки в другой город, полученный с камер системы «Безопасный город» — посмотреть на себя в аэропорту и на улицах города, где побывал. Система «коврового» видеонаблюдения за всеми гражданами, созданная якобы для безопасности, страдает уязвимостями — человеческим фактором и коррупционной ёмкостью таких сервисов".
Как говорится, комментарии излишни.
Важно знать.
В марте 2026 г. в России активизировались кражи аккаунтов на «Госуслугах» и в интернет-банках с помощью обратного звонка.
Схема такая: на телефон приходит SMS или уведомление в мессенджер: «Ваш аккаунт на “Госуслугах” взломан! Для блокировки злоумышленников и восстановления доступа срочно позвоните по номеру +7-XXX-XXX-XX-XX».
Когда человек звонит, то попадает в мошеннический профессионально оборудованный поддельный кол-центр. «Специалисты службы поддержки» подтверждают: неизвестные пытаются оформить на вас кредит в МФО и меняют пароль. Нужно срочно действовать!
Цель мошенников — получить одно из двух: данные карты (номер, срок действия, трёхзначный CVV-код) или код из SMS, который на самом деле является кодом подтверждения входа на «Госуслуги» или кодом подтверждения перевода денег.