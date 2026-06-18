Волгоградцы беззащитны в виртуальном пространстве

Цифровизация — процесс неизбежный, и чем дальше, тем больше процессов в нашей жизни становятся электронными. При этом возрастают риски и опасности. Так, сейчас сами власти говорят о том, что бумажные документы подделать труднее, чем электронные. И пока наверху решают дилемму, как оцифровать все и вся и при этом обеспечить безопасность данных, обычные люди сталкиваются с неожиданными проблемами.