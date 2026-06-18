Родители воронежских школьников просят отменить ОГЭ, сорванные из-за атаки БПЛА

Родители воронежских девятиклассников просят министра просвещения России Сергея Кравцова отменить ОГЭ. Напомним, экзамен должен был пройти 16 июня, но во время его проведения в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Действуя по инструкции, педагоги увели детей в укрытия, где они провели больше двух часов. В результате ОГЭ в тот день пришлось отменить в 54 ППЭ. Позже чиновники сообщили, что экзамен перенесли на резервный день.