Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители воронежских школьников просят отменить ОГЭ, сорванные из-за атаки БПЛА

С такой просьбой воронежцы обратились к министру просвещения Сергею Кравцову.

Источник: Комсомольская правда

Родители воронежских девятиклассников просят министра просвещения России Сергея Кравцова отменить ОГЭ. Напомним, экзамен должен был пройти 16 июня, но во время его проведения в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Действуя по инструкции, педагоги увели детей в укрытия, где они провели больше двух часов. В результате ОГЭ в тот день пришлось отменить в 54 ППЭ. Позже чиновники сообщили, что экзамен перенесли на резервный день.

Однако 17 июня воронежцы создали петицию с обращением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой отменить повторные экзамены. Родители утверждают, что дети не виноваты в срыве. Они пережили большой стресс, и отмена ОГЭ будет справедливой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше