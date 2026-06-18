Apple анонсировала повышение цен

8 июня компания представила новую версию своей операционной системы iOS 27 с новым, значительно более «умным» и переработанным ИИ-ассистентом Siri. Обновление до iOS 27 доступно владельцам iPhone начиная с 11-й серии, а также обладатели других устройств от Apple. При этом ИИ-помощник Siri AI будет доступен на iPhone 16 и новее, iPhone 15 Pro, iPad mini с чипом A17 Pro, iPad с чипом M1 и новее, Mac с чипом M1 и новее, Apple Vision Pro, а также Apple Watch Series 10 и новее при подключении к совместимым iPhone.