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Apple анонсировала повышение цен

Глава Apple Тим Кук заявил о грядущем росте цен на продукцию компании. Он уточнил, что это связано с растущими расходами на дорожающие накопители данных и память.

Источник: РБК

Apple повысит цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкий рост стоимости накопительных чипов и памяти, заявил генеральный директор компании Тим Кук в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромного роста расходов, который на нас свалился, и пытаемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — сказал он.

При этом глава компании не уточнил, какую именно продукцию затронет грядущее повышение цен и когда стоит его ожидать.

Кук отметил, что проблемой для компании являются цены на память и накопители данных, в частности, на DRAM (динамическая память с произвольным доступом), используемую в том числе для серверов ИИ.

«Предложение сокращается в то время, когда потребители хотят устройства, а производители памяти перекладывают на потребителей огромные цены. Нам определенно необходимо, чтобы цены и предложение на память вернулись к разумным уровням для потребительских товаров. Это главное», — подчеркнул глава Apple.

8 июня компания представила новую версию своей операционной системы iOS 27 с новым, значительно более «умным» и переработанным ИИ-ассистентом Siri. Обновление до iOS 27 доступно владельцам iPhone начиная с 11-й серии, а также обладатели других устройств от Apple. При этом ИИ-помощник Siri AI будет доступен на iPhone 16 и новее, iPhone 15 Pro, iPad mini с чипом A17 Pro, iPad с чипом M1 и новее, Mac с чипом M1 и новее, Apple Vision Pro, а также Apple Watch Series 10 и новее при подключении к совместимым iPhone.

В тот же день старший вице-президент по разработке ПО Apple Крейг Федериги заявил, что некоторые компании «гонятся за прогрессом» в области разработки ИИ, не уделяя внимания людям, которые используют эти технологии.

В мае WSJ со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Apple и Intel заключили предварительное соглашение, в рамках которого Intel будет производить часть процессоров для устройств американской корпорации. После публикации WSJ акции Intel выросли более чем на 15%, обновив исторический максимум и вплотную приблизившись к отметке $125.

Позднее WSJ заявила, что компания Apple при создании бюджетных продуктов использует процессоры с небольшими дефектами, перераспределяя их из-за особенностей производства чипов. Однако прямых доказательств приведено не было.

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