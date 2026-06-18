Накануне Дня медика «Крылья Советов» сыграли с врачами в Самаре

В Самаре накануне Дня медицинского работника состоялся товарищеский футбольный матч между «Крыльями Советов» и сборной врачей, в которую вошли травматологи, анестезиологи, хирурги и другие специалисты. Игра прошла на клубной базе «КС».
«Игроки обеих команд продемонстрировали боевой настрой и командный дух», — отметила пресс-служба минздрава Самарской области.
После матча гендиректор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов вручил подарки участникам, а капитану сборной врачей Александру Резниченко передал мяч. Такие товарищеские матчи хотят проводить ежегодно и сделать традицией.