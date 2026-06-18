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Накануне Дня медика «Крылья Советов» сыграли с врачами в Самаре

Товарищеский матч между сборной врачей и «Крыльями Советов» прошел в Самаре.

Источник: ПФК "Крылья Советов"

В Самаре накануне Дня медицинского работника состоялся товарищеский футбольный матч между «Крыльями Советов» и сборной врачей, в которую вошли травматологи, анестезиологи, хирурги и другие специалисты. Игра прошла на клубной базе «КС».

«Игроки обеих команд продемонстрировали боевой настрой и командный дух», — отметила пресс-служба минздрава Самарской области.

После матча гендиректор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов вручил подарки участникам, а капитану сборной врачей Александру Резниченко передал мяч. Такие товарищеские матчи хотят проводить ежегодно и сделать традицией.