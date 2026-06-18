В Татарстане на физико-химический прорыв для школьников потратят 44 млн рублей

На сайте госзакупок опубликован тендер на организацию факультативных занятий для учеников 5−8-х классов в Татарстане. Они должны будут проводиться в рамках реализации проекта «Физико-химический прорыв». На это из бюджета республики выделят 44 миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на обучение детей естественным наукам по углубленной схеме.