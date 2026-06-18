Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске ищут волонтёров на фестиваль День молодёжи 2026

Заявки принимают до 21 июня через платформу Добро.рф.

В Хабаровске стартовал набор волонтёров для участия в организации и проведении фестиваля День молодёжи 2026, который пройдёт 27 июня на набережной у Универсального краевого спортивного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, добровольцы помогут в работе площадок и координации участников масштабного городского праздника. Заявки принимаются до 21 июня через платформу Добро.рф.

Фестиваль проводится в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети» и приурочен к Году единства народов России. Организаторы отмечают, что участие волонтёров — ключевая часть подготовки события.

Концепция праздника получила название «Мечта. Гордость. Единство». На площадке планируется работа нескольких тематических зон, среди которых «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой».

Также в рамках фестиваля состоится Всероссийская акция единства, к которой присоединятся молодые люди из разных регионов страны.

Волонтёры будут задействованы в навигации гостей, работе интерактивных площадок, «Ярмарке добра», выставке локальных брендов, а также в организации концертов, мастер-классов, спектаклей и творческих выступлений.

Для добровольцев предусмотрены обучение, брендированная форма, питание в дни мероприятия, официальные благодарственные письма и подтверждённые часы на платформе Добро.рф.