Красноярские онкологи сохранили пациенту руку после удаления крупной опухоли

Мужчина уже перенес операцию несколько лет назад, но болезнь вернулась. Даже после противоопухолевой терапии саркома продолжала быстро расти и захватывала ткани левого плеча, подмышечной области и сосудисто-нервный пучок. Перед врачами стоял сложный выбор. Можно было удалить опухоль с попыткой сохранить руку или провести ампутацию всей левой верхней конечности вместе с лопаткой и частью ключицы. Пациент категорически отказался от ампутации.