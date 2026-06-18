Красноярские онкологи сохранили пациенту руку после удаления крупной опухоли

Красноярские онкологи спасли руку 50-летнему пациенту с агрессивной саркомой мягких тканей. Опухоль выросла до 27 на 13 сантиметров, что сопоставимо с половиной листа А4. Об этом сообщили в краевом онкодиспансере.
Мужчина уже перенес операцию несколько лет назад, но болезнь вернулась. Даже после противоопухолевой терапии саркома продолжала быстро расти и захватывала ткани левого плеча, подмышечной области и сосудисто-нервный пучок. Перед врачами стоял сложный выбор. Можно было удалить опухоль с попыткой сохранить руку или провести ампутацию всей левой верхней конечности вместе с лопаткой и частью ключицы. Пациент категорически отказался от ампутации.
Операция длилась 3,5 часа. Хирурги удалили опухоль единым блоком с пораженными тканями, сохранили сосуды и часть мышц. Так как новообразование подрастало к локтевому нерву, врачам пришлось удалить его участок и затем сшить нерв тонким швом. Образовавшийся дефект закрыли кожным лоскутом с передней брюшной стенки пациента.
Сейчас состояние мужчины стабильное. Кровоток в руке сохранен, венозный отток не нарушен. Есть небольшое онемение мизинца, но пациент уже самостоятельно себя обслуживает. По словам заведующего отделением Алексея Крата, такие операции в онкодиспансере раньше не проводили. Врачам удалось сохранить функцию конечности, а значит и качество жизни пациента.
Дальнейшее лечение определят после дополнительных исследований. Мужчине предстоит консультация химиотерапевта и продолжение противоопухолевой терапии.