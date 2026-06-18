«Сбой в голове, а не сердце»: Психиатр назвала три приёма, которые обрывают паническую атаку за секунды

Панические атаки — это не просто эмоции, это настоящее заболевание. Важно понимать: если атаки повторяются часто, это повод обратиться к психиатру для формирования терапии.
Валентина Ястребова.
Врач-психиатр клиники «Эмпатия».
Когда ужас накрывает однократно, можно вытащить себя за несколько минут. Первый инструмент — заземление «5−4−3−2−1». Назовите вслух пять любых предметов, четыре звука вокруг, три тактильных ощущения (одежда, стул, холод пальцев), два запаха и один вкус. Простой пересчёт возвращает мозг из воображаемой катастрофы в реальность.
Второй — дыхание «Квадрат». Схема жёсткая: вдох на четыре секунды, задержка дыхания, выдох и снова задержка — каждое звено ровно по четыре секунды. Выдох обязательно тянуть медленнее вдоха, иначе парасимпатическая система не включится и сердце не успокоится.
Третий — холод без компромиссов. Умойтесь ледяной водой или сожмите кубик льда в ладони. «Это вызывает “рефлекс ныряния” и резко сбивает тахикардию», — пояснила Ястребова.
Почему вообще тело сходит с ума, хотя реальной угрозы нет? Врач описала механизм: сбой в лимбической системе. Миндалевидное тело ошибочно принимает лёгкое головокружение или ускоренный пульс за признак смертельной опасности. Мозг мгновенно выбрасывает адреналин и запускает реакцию «бей или беги». Человек задыхается, хотя физически здоров. Корень такой ошибки, по словам психиатра, почти всегда один: хронический недосып плюс накопленный стресс.
Чтобы паника не возвращалась, Ястребова советует для начала больше отдыхать, снижать фон стресса и не загонять организм в истощение. Если отдых не помогает — не геройствуйте. Нужна медикаментозная поддержка под контролем врача, самолечение тут не сработает.
День паники (Panic Day) — это неофициальный, полушуточный международный праздник, отмечаемый ежегодно 18 июня. Его главная идея заключается в ироничном разрешении поддаться тревоге и стрессу, которые накопились за год, чтобы, выплеснув негатив, встретить оставшуюся часть года более спокойным. В этот день принято с юмором относиться к своим страхам: люди в шутку паникуют по пустякам, надевают забавную одежду, делятся мемами в соцсетях или, наоборот, устраивают день осознанного отказа от тревог, практикуя дыхательные упражнения и медитацию. Несмотря на отсутствие официального статуса, День паники служит важным напоминанием о необходимости заботиться о своем ментальном здоровье.
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