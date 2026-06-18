«Сбой в голове, а не сердце»: Психиатр назвала три приёма, которые обрывают паническую атаку за секунды

День паники (Panic Day) — это неофициальный, полушуточный международный праздник, отмечаемый ежегодно 18 июня. Его главная идея заключается в ироничном разрешении поддаться тревоге и стрессу, которые накопились за год, чтобы, выплеснув негатив, встретить оставшуюся часть года более спокойным. В этот день принято с юмором относиться к своим страхам: люди в шутку паникуют по пустякам, надевают забавную одежду, делятся мемами в соцсетях или, наоборот, устраивают день осознанного отказа от тревог, практикуя дыхательные упражнения и медитацию. Несмотря на отсутствие официального статуса, День паники служит важным напоминанием о необходимости заботиться о своем ментальном здоровье.