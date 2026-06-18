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В центре Симферополя на день ограничат движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Караимской в субботу ограничат движение. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В субботу, 20 июня 2026 года, с 09:00 до 18:00 в Симферополе будут проводиться работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия. Участок — улица Караимская (от здания № 23а до Крылова). Работы будут выполняться в крайней правой полосе, движение транспорта на указанном участке будет ограничено», — говорится в сообщении.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.

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