В центре Симферополя на день ограничат движение

«В субботу, 20 июня 2026 года, с 09:00 до 18:00 в Симферополе будут проводиться работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия. Участок — улица Караимская (от здания № 23а до Крылова). Работы будут выполняться в крайней правой полосе, движение транспорта на указанном участке будет ограничено», — говорится в сообщении.
Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.
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