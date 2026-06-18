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Шестерых автоподставщиков задержали в Красноярском крае

Официальный представитель МВД России Светлана Волк сообщила, что в Красноярском крае задержаны шестеро молодых людей, которые занимались организацией фиктивных дорожно-транспортных.

Официальный представитель МВД России Светлана Волк сообщила, что в Красноярском крае задержаны шестеро молодых людей, которые занимались организацией фиктивных дорожно-транспортных происшествий для получения страховых выплат. Аферы мужчины организовывали с использованием личного транспорта и автомобилей своих знакомых. На данный момент известны девять преступных эпизодов, задержанных проверяют на причастность к еще 20 аферам. За каждое ДТП преступники получали от 300 до 400 тысяч рублей. Общая сумма ущерба устанавливается. В МВД сообщают о целой серии задержаний автоподставщиков. Самая многочисленная группа выявлена в Челябинской области. Там полицейские задержали 35 человек, а сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 9 млн рублей. Добавим, организаторам автоподстав грозит до десяти лет лишения свободы.