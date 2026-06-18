Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 18 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 18 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 июня 2026.

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Ранее в ночь на 18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что процедура произошла дистанционно, в электронном режиме. Ожидалось, что заключение сделки состоится 19 июня в Женеве.

Регионы России подверглись массированной атаке украинских дронов

Дрон ВСУ атаковал тепловоз на станции Гуково в Ростовской области утром 18 июня, поврежден тепловоз. Есть погибший и пострадавшие. БПЛА атаковали московский НПЗ в Капотне, обломки беспилотников упали в Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Ранена женщина, повреждены несколько частных домов. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом.

Трамп заявил, что может вернуть санкции против России

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против РФ. Он уточнил, что отменял их ранее, так как хотел убедиться, что цена на нефть остается низкой. Последняя лицензия США на поставки нефти из РФ прекратила действие 17 июня.

США планируют лицензионный выпуск ракет в Европе и на Украине

Администрация США во главе с президентом Трампом намерена организовать лицензионный выпуск американских ракет в Европе, а также на Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что конкретные лицензии будут детально обсуждаться странами-участницами.

В Сочи произошла незапланированная посадка самолета Smartavia

Источник: РИА "Новости"

Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н164 Сочи — Архангельск, подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета. После взлета экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. Было принято решение о возврате в аэропорт. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше