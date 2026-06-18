Главные новости к утру 18 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 июня 2026.
Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании
Регионы России подверглись массированной атаке украинских дронов
Дрон ВСУ атаковал тепловоз на станции Гуково в Ростовской области утром 18 июня, поврежден тепловоз. Есть погибший и пострадавшие. БПЛА атаковали московский НПЗ в Капотне, обломки беспилотников упали в Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Ранена женщина, повреждены несколько частных домов. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом.
Трамп заявил, что может вернуть санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против РФ. Он уточнил, что отменял их ранее, так как хотел убедиться, что цена на нефть остается низкой. Последняя лицензия США на поставки нефти из РФ прекратила действие 17 июня.
США планируют лицензионный выпуск ракет в Европе и на Украине
Администрация США во главе с президентом Трампом намерена организовать лицензионный выпуск американских ракет в Европе, а также на Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что конкретные лицензии будут детально обсуждаться странами-участницами.
В Сочи произошла незапланированная посадка самолета Smartavia
Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н164 Сочи — Архангельск, подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета. После взлета экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. Было принято решение о возврате в аэропорт. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.