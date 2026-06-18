Главные новости к утру 18 июня 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против РФ. Он уточнил, что отменял их ранее, так как хотел убедиться, что цена на нефть остается низкой. Последняя лицензия США на поставки нефти из РФ прекратила действие 17 июня.