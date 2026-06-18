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Россиянам начали рассылать программу, которая под видом антивируса от киберполиции заражает устройства

Пользователям обещают проверку сайтов и защиту от подозрительных ресурсов.

Источник: Клопс.ru

Россиянам начали рассылать вредоносную программу под видом «официального антивируса» канала «Вестник киберполиции». Об этом, ссылаясь на управление МВД РФ по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, пишет ТАСС в четверг, 18 июня.

Пользователям обещают проверку сайтов, выявление мошенничества и защиту устройств. В МВД добавили, что похожую схему фиксируют и под видом продуктов «Лаборатории Касперского». В министерстве подчеркнули, что подразделения ведомства не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать программы через мессенджеры, сторонние ресурсы или файлообменники. Любые подобные сообщения советуют считать потенциально опасными.

Россиянам рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов и с сайтов разработчиков. Если человек столкнулся с подозрительной рассылкой или ресурсом, лучше ничего не устанавливать и сообщить об этом в службу поддержки платформы.

В МВД предупредили о новой схеме похищения телеграм-аккаунтов через фейковые уведомления.