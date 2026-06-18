Рейс в Москву из Нижнего Новгорода отменили, а в Сочи задержали 18 июня

18 июня в Нижнем Новгороде отменили рейс в Москву авиакомпании «Россия». Речь идет о самолете, который должен был вылететь в столицу в 09:40. Такая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Стоит отметить, что отмененный рейс FV-6352 — не единственный способ добраться в главный город России по воздуху. На сегодня запланированы и другие — в 17:40, 20:05 и 22:45.
Также известно о задержке одного самолета из Нижнего Новгорода. Речь идет о рейсе FV-6644 до Сочи. Вместо 14:55 борт поднимется в воздух в 15:45. Рейс также организован перевозчиком «Россия».
Напомним, 18 июня нижегородский аэропорт имени Чкалова работает с ограничениями. Ранее в регионе ввели режим беспилотной опасности.