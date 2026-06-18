Врач Малиновская рассказала, как ЕГЭ влияет на здоровье школьников

В июне одиннадцатиклассники переживают период ЕГЭ, который связан с высоким уровнем стресса. Причём он может затянуться и после экзаменов и выпускного вечера. Только 5% выпускников чувствуют уверенность, большинство испытывает тревогу и волнение, что мешает сосредоточиться и готовиться. Это вызывает не только психологический, но и физический дискомфорт.