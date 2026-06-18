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В Ростовской области суд обязал образовательные учреждения установить ограждения

По иску прокурора образовательные организации Неклиновского района должны огородить территорию.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе образовательные учреждения должны будут огородить свою территорию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Решение об установке ограждений по иску прокурора вынес суд Неклиновского района. Оно вступило в законную силу.

— Безопасность работы социальных объектов напрямую зависит от соблюдения требований антитеррористического законодательства в целях охраны жизни и здоровья лиц, пребывающих в учреждении, в том числе несовершеннолетних, — говорится в материалах суда.

Руководство образовательных учреждений должно будет устранить выявленные прокуратурой нарушения до 1 сентября 2027 года.

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