«Вафельная» разметка появилась на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Впервые «вафельницу» в Нижнем Новгороде опробовали в 2021 году — именно на перекрёстке Ковалихинской и Семашко. Тогда это был эксперимент. Теперь жёлтая разметка становится привычным элементом дорожной инфраструктуры города. Водителям стоит быть внимательнее: остановка на сетке может обернуться не только потерей времени, но и рублём.