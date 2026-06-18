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«Вафельная» разметка появилась на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Ее нанесли на дорогу недалеко от Дома бракосочетания.

Источник: Комсомольская правда

Водителей областного центра предупредили о новой жёлтой сетке на дороге. Как обратил внимание Telegram-канал «Хлеб и зрелища в NN», разметку нанесли на перекрёстке улиц Ильинской и Малой Покровской — неподалёку от Дома бракосочетания. «Вафельница» предписывает автомобилистам не задерживаться на этом участке дольше пяти секунд, если машина мешает поперечному движению. Исключение — повороты направо или налево.

Разметка призвана бороться с заторами на оживлённых перекрёстках. Выезд на такой участок на запрещающий сигнал светофора грозит штрафом в тысячу рублей. Нарушения фиксируют камеры видеофиксации. Подобные сетки уже нанесены на площади Минина, проспекте Гагарина, а также на перекрёстке Ковалихинской и Семашко.

Впервые «вафельницу» в Нижнем Новгороде опробовали в 2021 году — именно на перекрёстке Ковалихинской и Семашко. Тогда это был эксперимент. Теперь жёлтая разметка становится привычным элементом дорожной инфраструктуры города. Водителям стоит быть внимательнее: остановка на сетке может обернуться не только потерей времени, но и рублём.

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