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Волгоградскую область атаковали украинские беспилотники

Над территорией России уничтожили 555 украинских дронов. Ночная атака не обошла стороной и.

Над территорией России уничтожили 555 украинских дронов. Ночная атака не обошла стороной и Волгоградскую область.

Целями беспилотников стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и республика Крым. Неспокойно сегодня ночью было также в Астраханской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Рязанской областях.

В Москве удар дронами ВСУ сказался в том числе на работе аэропортов. Сегодня утром представители авиакомпаний предупредили пассажиров о задержках или отменах рейсов.

Жителей Волгограда о возможном налете смертоносных летательных аппаратов предупредили в 22:08. В 5:58 на телефоны горожан поступили сообщения об отмене режима беспилотной опасности.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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