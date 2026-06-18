Выдачи IT-ипотеки в первом квартале выросли в полтора раза

Эксперты связывают рост с эффектом низкой базы 2025 года, когда после ужесточения условий (исключение Москвы и Санкт-Петербурга, повышение ставки до 6%, снижение лимита до 9 млн руб.) спрос на программу резко упал. «Сегодня IT-ипотека реже выступает как конкурентное преимущество при привлечении кандидатов и чаще — как инструмент удержания сотрудников», — отмечает руководитель группы рекрутмента ELMA Ульяна Шешукова. Во втором полугодии число займов может вырасти на 20−25% от текущих уровней, прогнозирует главный аналитик Циана Алексей Попов. «Если в программу не будут возвращены столичные регионы, то ожидать кардинальных изменений не приходится», — добавляет он.