В Красноярском крае муниципалитетам передали 2401 контейнер для мусора

В Красноярском крае муниципалитеты получили 2401 контейнер для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.
Самые крупные партии направили в Красноярск, Балахтинско-Новоселовский, Рыбинский, Манско-Уярский и Канский округа. Также контейнеры получили Ачинский, Богучанский, Шарыповский, Иланско-Нижнеингашский, Назаровский, Енисейский и Боготольский округа.
В 2026 году работы по обновлению инфраструктуры ТКО ведутся в 28 муниципалитетах края. На создание и модернизацию контейнерных площадок выделили 285,5 млн рублей, еще 70 млн рублей направили на закупку контейнеров. Всего в территориях планируют установить 2517 контейнеров. Количество поставок определяли по заявкам муниципалитетов с учетом фактической потребности.
Оборудование изготовили за счет средств краевого бюджета учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю. По словам министра экологии края Владимира Часовитина, регион последовательно обновляет контейнерный парк, создает новые площадки и приводит существующие к современным требованиям.
Особое внимание уделяют Красноярску. По подсчетам министерства, городу нужно более 3 тыс. дополнительных контейнеров и около 300 площадок. Контейнеры передали в рамках обновления инфраструктуры по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».