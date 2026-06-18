В Красноярском крае муниципалитетам передали 2401 контейнер для мусора

В 2026 году работы по обновлению инфраструктуры ТКО ведутся в 28 муниципалитетах края. На создание и модернизацию контейнерных площадок выделили 285,5 млн рублей, еще 70 млн рублей направили на закупку контейнеров. Всего в территориях планируют установить 2517 контейнеров. Количество поставок определяли по заявкам муниципалитетов с учетом фактической потребности.