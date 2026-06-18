Нижегородский минспорт объяснил отказ «Пари НН» от участия в Единой лиге ВТБ финансовыми причинами

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло прокомментировал решение БК «Пари НН» не выступать в сезоне 2026/27 Единой лиги ВТБ.
Как сообщает pravda-nn.ru, по словам министра, отказ вызван сложной финансовой ситуацией, которая затронула также партнёров и потенциальных спонсоров; решение было принято совместно клубом и регионом.
Кабайло подчеркнул, что при этом клубная структура сохранится: молодёжная команда продолжит выступать в Единой молодёжной лиге ВТБ, резервный состав будет играть в первенствах России, а инфраструктура и тренерский штаб останутся в строю.
Власти сосредоточат усилия на развитии массового и детско‑юношеского баскетбола — создание единой баскетбольной экосистемы, поддержка бесплатных секций и турниров, подготовка тренеров и сотрудничество с муниципалитетами и вузами.
Глава минспорта не исключил, что при стабилизации экономической ситуации «Пари НН» сможет вернуться в Единую лигу ВТБ.
Напомним, баскетбольный клуб «Пари НН» объявил о приостановке деятельности основной команды 17 июня.