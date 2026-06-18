Силы ПВО РФ сбили за ночь 555 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 555 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По сообщению военного ведомства, силы ПВО отразили налеты дронов в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областях.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью на подлете к Москве было сбито около 180 БПЛА.
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