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Силы ПВО РФ сбили за ночь 555 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 555 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 555 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По сообщению военного ведомства, силы ПВО отразили налеты дронов в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областях.

Кроме того, БПЛА противника были уничтожены над столичным регионом, Крымом и Азовским морем.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью на подлете к Москве было сбито около 180 БПЛА.

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