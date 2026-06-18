«Уральская ночь музыки» соберет 2,5 тысячи музыкантов на 110 сценах

— В 2026 году исполняется 40 лет Свердловскому рок-клубу, а сам год по поручению губернатора Дениса Паслера объявлен в регионе Годом уральского рока. Эта тема станет одной из ключевых в программе фестиваля, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.