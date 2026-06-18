Законопроект: белорусы получат крупный штраф за покупку вейпов и сигарет подросткам

Белорусов ждет крупный штраф за покупку вейпов и сигарет подростку. Подробности БелТА рассказала заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.
В республике разрабатывается законопроект «О табачном сырье, табачных и нетабачных никотинсодержащих изделиях, электронных системах курения, жидкостях для них, системах для потребления табака».
Как замечает Бартман, указанным документом будет установлен запрет и предусматривается административная ответственность за покупку для несовершеннолетних всех табачных и никотинсодержащих продуктов.
Согласно проекту закона, белорусы, которые купят несовершеннолетним сигареты или вейпы, получат штраф в размере до 15 базовых величин, или до 675 рублей.