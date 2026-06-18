Как Челюскин открыл самую северную точку Евразии

Высадившихся на лёд пассажиров и членов экипажа нужно было срочно спасать. Операцию развернули быстро, но из-за плохих погодных условий эвакуировали людей целых две недели — для этого потребовалось совершить более 20-ти авиарейсов. О мужестве советских людей узнал весь свет, и с тех пор слово «Челюскин» у многих ассоциируется именно с командой и пассажирами потонувшего корабля. Но кем был человек, подаривший фамилию ставшему известным на весь мир судну, и какой подвиг он совершил на Севере?