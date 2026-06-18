Как Челюскин открыл самую северную точку Евразии

19 июня 1934 года в Москве встретили спасённых с затонувшего на Севере парохода «Челюскин». Пять месяцев судно дрейфовало во льдах и в конце концов было раздавлено.
Высадившихся на лёд пассажиров и членов экипажа нужно было срочно спасать. Операцию развернули быстро, но из-за плохих погодных условий эвакуировали людей целых две недели — для этого потребовалось совершить более 20-ти авиарейсов. О мужестве советских людей узнал весь свет, и с тех пор слово «Челюскин» у многих ассоциируется именно с командой и пассажирами потонувшего корабля. Но кем был человек, подаривший фамилию ставшему известным на весь мир судну, и какой подвиг он совершил на Севере?
Старание и упорство.
Со дня открытия Семёном Челюскиным на Таймыре самой северной материковой точки Евразии прошло уже без малого 285 лет. Вопреки голоду, холоду и смертельно опасным болезням герой совершил подвиг во имя Отечества. Через какие испытания ему пришлось пройти, рассказала учёный СФУ, доктор географических наук, профессор Галина Ямских.
Когда после стрелецкого бунта над старинным родом Челюскиных сгустились тучи и, казалось, ничто уже не спасёт от царской немилости, юный Семён усердием доказал, что нужен стране. Способного мальчика приняли в школу математических и навигационных наук и обучили морскому делу при поддержке государства.
Придя в Балтийский флот, Челюскин быстро рос в званиях. Талант и стержневой характер помогли ему стать участником Великой Северной экспедиции, предпринятой для проведения картографических исследований, подтверждения наличия путей судоходства по Северному Ледовитому океану, изучения территорий Сибири, а также быта и нравов её народов.
Челюскин вошёл в отряд под руководством Василия Прончищева, в составе которого исследовал северные морские берега от Лены до Енисея.
На силе воли.
Зимой 1741 года, когда Прончищева и его супруги Татьяны, первой женщины-полярницы, уже не было в живых, Семён Челюскин и несколько его соратников стартовали из Туруханска на Таймыр.
«Передвигались на оленьих и собачьих упряжках, преодолевая по 30 км в день в лютый 50-градусный мороз, в метель, не останавливаясь и не поворачивая назад при недомогании, усталости и нехватке еды. Даже животные с трудом выдерживали тяготы этого пути. Челюскин писал, что собаки в период переходов становились хуже и безнадёжнее», — рассказывает Галина Ямских.
В те времена мало кто знал, как одеваться и какой пищей запасаться, чтобы сохранить здоровье в суровых условиях Крайнего Севера. Местные власти по наказу государя обязаны были во всём помогать путешественникам, но из-за нерасторопности и корыстных мотивов некоторых чиновников отряд Челюскина снабжался скверно.
Исследователю могли не выдать подвод, местным жителям запрещали помогать экспедиции. Для пополнения запасов путешественникам приходилось даже охотиться на белого медведя.
Позднее признание.
Достигнув мыса Святого Фаддея, исследователь и его спутники начали путешествие по неизведанной земле, пока 20 мая 1742 года не достигли мыса, названного после Восточным Северным.
В качестве маяка Челюскин установил принесённое с собой бревно. «Это был мужественный поступок. В арктической пустыне каждое бревно, деревце, кустик очень ценятся, поскольку иногда позволяют путешественникам выжить», — отмечает профессор.
Позже мыс получит имя своего открывателя, но случится это лишь спустя 100 лет благодаря академику Александру Миддендорфу.
Долгое время подвигу Челюскина не придавали большого значения, пока признанные исследователи Арктики не подтвердили, что составленные мореплавателем карты потрясающе точны. Сейчас на мысе Челюскин расположена полярная станция, самый северный аэропорт Евразии и радиометеорологический центр.