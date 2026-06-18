В Крыму изъяли почти 60 мопедов и мотоциклов за сутки

Ранее советник главы региона Олег Крючков в разговоре с ТАСС заявил о намерении властей конфисковать мотоциклы и мопеды, которые создают шум во время сигнала об опасности БПЛА. По его словам, этим могут пользоваться украинские военные в качестве прикрытия во время атак дронов.