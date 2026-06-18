В Крыму изъяли почти 60 мопедов и мотоциклов за сутки

У крымчан изъяли 59 мототранспортных средств в течение суток действия указа о запрете передвигаться на них по ночам, сообщает пресс-служба крымского МВД.
«В результате проведенных мероприятий было изъято 59 транспортных средств, которые помещены на специализированную стоянку», — говорится в сообщении.
На всей территории полуострова за это время выявили 181 нарушение ПДД, связанное с использованием мототранспорта. Из них — 37 случаев управления транспортным средством лицами, не имеющими права. 28 из выявленных нарушителей — несовершеннолетние.
С 17 июня и до особого распоряжения в Крыму запрещено кататься на мототранспорте по ночам. Ограничения касаются, в частности, мопедов, мотоциклов и квадроциклов. «Основная цель принимаемых мер — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов», — объяснил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Коммендантский час» должен был длиться с 20:00 до 06:00, однако позже губернатор перенес его начало на 22:00.
Ранее советник главы региона Олег Крючков в разговоре с ТАСС заявил о намерении властей конфисковать мотоциклы и мопеды, которые создают шум во время сигнала об опасности БПЛА. По его словам, этим могут пользоваться украинские военные в качестве прикрытия во время атак дронов.
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