«Русская кола». Эксперты назвали простые рецепты вкуснейшего кваса

Способ приготовления. В кастрюлю налейте воду, насыпьте цикорий и перемешайте до полного растворения порошка. Добавьте лимонную кислоту и сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Снимите с огня, остудите до температуры около 30−32°С. Введите дрожжи и тщательно перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре на 6 часов. После возникновения характерной пены разлейте напиток по бутылкам и уберите в холодильник на 1−2 суток для созревания. Подавайте квас хорошо охлаждённым.