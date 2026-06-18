Эксперты назвали простые рецепты вкуснейшего кваса

Вкус неспешности, летней неги и удовольствия. Квас — один из любимых охлаждающих напитков россиян, которым так приятно насладиться в жару. Предлагаем вам подборку проверенных рецептов от экспертов в области общественного питания учёных СФУ Дарьи Черемных и Владимира Боева. Каждый из вариантов отличается неповторимыми характером и ароматом, но абсолютно все имеют натуральный состав и легки в приготовлении.
Квас из цикория.
Если вы любите насыщенный глубокий вкус с характерной кислинкой и кофейными нотками, этот рецепт — настоящая находка.
Ингредиенты:
Вода — 2,5 л;
Цикорий растворимый натуральный — 6 г;
Сахар — 200 г;
Лимонная кислота — 2 г;
Дрожжи быстродействующие — 4 г.
Способ приготовления. В кастрюлю налейте воду, насыпьте цикорий и перемешайте до полного растворения порошка. Добавьте лимонную кислоту и сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Снимите с огня, остудите до температуры около 30−32°С. Введите дрожжи и тщательно перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре на 6 часов. После возникновения характерной пены разлейте напиток по бутылкам и уберите в холодильник на 1−2 суток для созревания. Подавайте квас хорошо охлаждённым.
Квас с чёрной смородиной.
Рецепт, впитавший в себя неповторимые ароматы и краски лета. Приятно удивит вкусовые рецепторы и наверняка пропишется в домашней кулинарной книге.
Ингредиенты:
Чёрная смородина — 350 г;
Вода — 2 л;
Сахар — 220 г;
Прессованные дрожжи — 12 г.
Способ приготовления. Смородину промойте и измельчите любым удобным способом. В кастрюлю налейте воду и доведите её до кипения. Добавьте ягоды и сахар. После повторного закипания варите 2−3 минуты. Снимите кастрюлю с огня и оставьте до полного остывания. Процедите напиток через сито. Небольшое количество компота смешайте с дрожжами и верните в основную массу. Накройте ёмкость крышкой и оставьте бродить на 10−12 часов. После появления пенной шапки разлейте квас по бутылкам и уберите в холодильник на 2−3 дня. Подавайте охлаждённым.
Квас из чёрного хлеба.
Тот самый вкус, знакомый с детства: насыщенный, яркий, плотный. Прекрасно утолит жажду и станет отличной основой для окрошки.
Ингредиенты:
Чёрный хлеб (бородинский) — 400 г;
Сахар — 200 г;
Вода — 3,5 л;
Сухие дрожжи — 15 г.
Способ приготовления. Хлеб нарежьте небольшими кубиками и подсушите в духовке при 150—180°С в течение 15−20 минут до золотистого цвета. Переложите сухари в кастрюлю. Добавьте сахар, залейте водой комнатной температуры и перемешайте до растворения сахара. Оставьте для брожения на 12−20 часов. После появления характерного хлебного аромата процедите напиток. Разлейте по бутылкам и дайте настояться при комнатной температуре 4−8 часов для естественной газации, после чего охладите в холодильнике не менее 5 часов. Подавайте хорошо охлаждённым.
Квас из ржаной муки.
Традиционный напиток с мягким вкусом, лёгкой кислинкой и умеренной степенью газированности. Один глоток, и кажется, ты уже у бабушки в деревне: окутанный ароматами луговых трав и нежащийся под солнышком.
Ингредиенты:
Ржаная мука — 120 г;
Сахар — 30 г;
Соль — 3 г;
Сухие дрожжи — 10 г;
Вода — 5 л.
Способ приготовления. В кастрюлю всыпьте муку, сахар и соль. Добавьте 1,5 л воды комнатной температуры и размешайте до однородности. Оставшуюся воду подогрейте (должна быть горячей) и медленно влейте в кастрюлю. Остудите смесь до комнатной температуры. Добавьте дрожжи и перемешайте. Накройте крышкой и оставьте в тёплом месте на 36−40 часов. Готовый напиток процедите, при необходимости добавьте ещё сахара или соли. Разлейте квас по бутылкам и отправьте в холодильник. Подавайте охлаждённым.
Квас из сухого кваса.
Терпкий пенный напиток с приятной кислинкой и пикантной остринкой, который иногда называют «русской колой».
Ингредиенты:
Вода — 2,5 л;
Сухой квас — 210 г;
Сахар — 25 г;
Изюм — 17 г (по желанию).
Способ приготовления. В трёхлитровую банку всыпьте сухой квас и сахар. Залейте кипятком и перемешайте до растворения сахара. Остудите до комнатной температуры. Добавьте немытый изюм и накройте банку салфеткой. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Готовый напиток процедите, разлейте по бутылкам и поставьте в холодильник. Подавайте охлаждённым.
Квас из квасного сусла.
Бодрящий, кисло-сладкий, умеренно-газированный. Как и все предыдущие невероятно прост в приготовлении.
Ингредиенты:
Вода — 3 л;
Сахар — 200 г;
Квасное сусло — 60 мл;
Сухие дрожжи — 7 г;
Изюм — 10 г.
Способ приготовления. В кастрюле подогрейте 250 мл воды до температуры около 40 . Добавьте квасное сусло, сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте до однородности. Перелейте смесь в трёхлитровую банку. Введите немытый изюм и перемешайте. Влейте оставшуюся воду комнатной температуры. Накройте крышкой, не закрывая герметично, чтобы углекислый газ при брожении мог выходить наружу, и оставьте в тёплом месте на 10−12 часов. Аккуратно разлейте готовый напиток по бутылкам, избегая попадания осадка со дна. Уберите квас в холодильник на 8−10 часов для созревания. Подавайте хорошо охлаждённым.
Напомним, ранее krsk.aif.ru публиковал рецепты окрошки с мясом, рыбой и курицей.