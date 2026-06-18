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В Индустриальном районе Перми из-за антисанитарии закрыли шашлычную

Индустриальный суд Перми приостановил работу кафе «Шашлык HOUSE», расположенного на проспекте Декабристов, 62. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Индустриальный суд Перми приостановил работу кафе «Шашлык HOUSE», расположенного на проспекте Декабристов, 62. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Ранее специалисты ведомства выявили в точке общепита многочисленные нарушения санитарных норм: не организован и не проводится производственный контроль, прием пищевых продуктов проходит без сопроводительных документов, не соблюдается непрерывность технологических процессов, производственные цеха не оборудованы умывальными раковинами для мытья рук, кухонная и столовая посуда моется совместно в двухсекционной моечной ванне и прочее.

На основании материалов проверки Индустриальный суд приостановил работу заведения на 30 суток.